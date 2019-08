Sådan kan det komme til at se ud: Kunstner tænker rå tanke i regnbuefarver

Creator Projects har været på et besøg ved siloerne for at se området med Katharina Grosse og hendes folk i begyndelsen af året. Skitsen, som politikerne er blevet præsenteret for, er lavet af Katharina Grosse i sommeren 2018. Skitsen berører både siloer og en del af de omkringliggende områder, men efter ønske fra ejeren vil Grosse kun bemale siloerne. Foto: Bilag fra dagsorden

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget skal i denne uge tage stilling til, om de vil indgå samarbejde med Middelfart Kommune og kunstnerbureauet Creator Projects om at omdanne ammoniaktanke til kunst, der skal vække opsigt nationalt og internationalt.

Lyngsodde: De store ammoniaktanke på Lyngsodde skal lyse op i regnbuefarver, hvis et forslag til kunstnerisk udsmykning bliver realiseret i 2021. Den tyske internationalt anerkendte kunstner Katharina Grosse har i samarbejde med kunstbureauet Creator Projects afleveret et forslag til, hvordan man kan transformere de tomme, rå tanke til et kunstværk, der vil vække opsigt både i lokalt, nationalt og internationalt. I Middelfart har politikerne i sidste uge sagt ja til, at der arbejdes videre med projektet på embedsmandsplan, og i denne uge skal politikerne i kultur- og idrætsudvalget i Fredericia tage stilling til om kunstprojektet skal have opbakning og Fredericia indgå i samarbejde med Middelfart Kommune og kunstbureauet. Udvalget bliver onsdag præsenteret for det arbejde Creator Projects indtil videre har lagt for dagen for at forvandle ammoniaktankene til et kunstværk. Indstillingen til politikerne er klar. Efter embedsmændenes vurdering vil kunstværket være en meget stor gevinst. - Hvis det gennemføres, vil det sætte Fredericia Kommune på det kunstneriske Danmarks- og verdenskort, lyder det i indstillingen, hvor det samtidig understreges, at det har afgørende betydning, om Fredericia Kommune støtter projektet, hvis det skal kunne løftes.

Projektets størrelse og kvalitet vil kunne skabe stor national og international opmærksomhed, og Creator Projects vil arbejde på at skabe så stor eksponering i medierne som muligt gennem et eksisterende netværk i kunstbranchen. Notat om kunstprojektet

I forbindelse med Århus Kulturby indgik blandt andet kunstværket The Garden af Katharina Grosse. Hun spraymalede græsset i Mindeparken i lyserøde og hvide striber, hvilket fik sindene i kog i Aarhus. Arkivfoto: Annelena Petersen

Medfinansiering Det vil koste omkring 3,5 mio. kroner at forvandle tanke til kunst, fremgår det af oplægget. Finansieringen skal ske via fonde eller andre økonomiske kanaler herunder bl.a. Roskilde Festival og Trekantområdet Danmark. Det fremgår af oplægget fra Creator Projects, at der kan blive tale om en medfinansiering fra de to kommuner i størrelsesordenen 500.000 kroner for at sikre de øvrige økonomiske bidrag. Arbejdet for at få finansieringen på plads sættes i gang, når det er klart, om Fredericia og Middelfart kommuner vil bakke ideen op, og når den endelige tilladelse til at benytte tankene er i hus. Vejdirektoratet har sagt ja til, at tankene benyttes.

Ingen politiske budskaber Tankene ejes af Ny Nitrogen, som ejes af selskabet Ammonia A/S og Danish Nitrogen Import A/S. Projektet har indtil videre har vendt ideen i bestyrelsen og ud fra det fået udarbejdet en række betingelser, som skal opfyldes, hvis tankene skal i brug. Betingelserne handler bl.a. om, at der ikke må være politiske budskaber i udsmykningen, at der kun må males på den udvendige del af tankene, og at malingen, der anvendes ikke må kunne skade miljøet, hverken på kort eller længere sigt. Ejerne fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med opførelsen eller nedtagningen af kunstprojektet, og når aftalen er ophørt, skal tankene retableres uden udgifter for selskabet. Desuden betinger selskabet sig fortsat råderet over at kunne benytte tankene indvendigt og arealerne, hvis det skulle blive aktuelt. Selskabet har haft tankanlægget til salg i flere år.

Roskilde Festivalen Der er lagt op til, at Trekantområdet Danmark skal indgå i projektet og medvirke med sparring og synliggørelse af projektet. Ifølge indstillingen har senest Roskilde Festival vist interesse for at indgå i projektet. Formålet fra festivalens side skulle være et ønske om at bruge det til at synliggøre festivalen med en "kunstsatellit" centralt i Danmark. Creator Projects vil skulle varetage projektledelse, budget, fundraising og koordinering af selve tilblivelsen af værket samt pressearbejde. Fredericia og Middelfart Kommunes støtte skal være af mere symbolsk betydning fremgår det af oplægget. Kommunernes medvirken skal lette arbejdet med at søsætte projektet som eksempelvis medunderskriver på fondsansøgninger.