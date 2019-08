Sådan gør andre: Gamle skoler forvandles til seniorboliger, mødesteder og jævnes med jorden

Landsbyskoles jord sælges som byggegrunde

I slutningen af 2017 gik man i Faaborg-Midtfyn Kommune en anden vej og besluttede at rive to gamle bygninger ned, som indtil 1962 dannede rammerne om landsbyskolen i den lille by Gestelev. Da skolen var jævnet med jorden, blev jorden udbudt som byggegrunde.

Skolen i Gestelev lukkede, efter Gestelev Sogn i 1962 blev en del af Ringe Kommune.

I en periode frem til 2012 brugte Faaborg-Midtfyn Kommune de gamle institutionsbygninger i Gestelev som en del af Midtfynsværkstederne, et kommunalt jobtilbud til psykisk og fysisk handicappede.

Men efter værkstedet i 2012 flyttede til Nr. Broby, forsøgte kommunen at sælge bygningerne på Skjerbovej 4 og Gestelevvej 31. Men da ingen meldte sig som køber af de to bygninger, besluttede kommunalbestyrelsen at jævne skolebygningerne med jorden.