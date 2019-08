Så rykker det igen i Middelfart

Gymnasieelever kaster sig over journalistik og skal finde konstruktive løsninger igennem skrivearbejdet.

Middelfart: De vil rykke ved Middelfart. Måske vil de rykke ved hele verden. I hvert fald vil de prøve, for i de kommende syv uger vil fire klasser på Middelfart Gymnasium deltage i Fyens Stiftstidendes projekt "Ryk Middelfart". Eleverne skal i den kommende tid arbejde med konstruktiv journalistik. Finde løsninger i stedet for kun at pege på problemer, som klassisk journalistik ellers godt kan have en tendens til. Sammen skal de finde tre emner, som de skal arbejde under. Om det ender med at blive helt lokale emner eller globale omstændigheder, vil de i de kommende uger finde ud af. Fyens Stiftstidende stiller med en journalist, der undervejs i arbejdet guider eleverne i skriveprocessen, så det i sidste ende munder ud i, at elevernes egne artikler trykkes i avisen og publiceres på fyens.dk. Det er andet år, at Fyens Stiftstidende katser sig over gymnasieeleverne. Sidste år var det et pilotprojekt, hvor kun Middelfart Gymnasium deltog. I år er der fire gymnasieskoler med fra Fyn. Det er dansktimerne, der inddrages til projektet, og derfor er det også dansklærerene, der underviser eleverne i journalistik. Når de syv uger er gået, skal eleverne sammen med Fyens Stiftstidende arrangere et stormøde, kaldet "Løsningernes Rum", hvor relevante aktører inviteres ind til en debat om de tre emner, som eleverne i de tre uger har arbejdet med. Forhåbentlig kan der på denne måde findes gode løsninger i fællesskab.

Emilie Sørensen, 16 år, Fredericia: - Jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan journalistik bliver til og hvor meget arbejde, det kræver. Det er noget, jeg før har tænkt over, for jeg går selv med et stort ønske om at blive journalist. Jeg vil gå i dybden med det og arbejde seriøst, for det her kan jeg tage med ud i virkeligheden, og det er god viden at have.

Tobias Poulsen, 17 år, Ejby: - Jeg glæder mig til at opleve journalistik i virkeligheden og ikke kun på et teoretisk niveau, som det er i et klasselokale. Jeg læser nyheder hos Berlingske og DR, og jeg tænker ofte over, hvordan det er lavet og kan se, at der er en kontrast til eksempelvis Ekstra Bladet. Jeg kunne godt tænke mig at skrive om politik eller sport i det her projekt.

Clara Haarder, 18 år, Wedellsborg: - Jeg forventer, at der bliver fokus på konstruktiv journalistik, for jeg synes, at det er noget, der fylder nu. Der er et forkert billede af verden igennem medierne. Jeg vil gerne finde et fokusområde omkring bæredygtighed og vil gerne skrive om miljø. Give et mere positivt billede. Lidt ligesom "Verdens bedste nyheder".