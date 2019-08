Så er programmet klar: Guf for folk-folket i Middelfart i efteråret

Middelfart: Foreningen GUF - der står for God Underholdende Folkemusik - er klar med sit efterårsprogram, og et nyt samarbejde med ungdomshuset Walker i Middelfart. Det udmøntes i et fælles arrangement og koncert i Ungdomshuset på Falstersvej onsdag 11. september med engelske Sam Kelly Trio.

Sam Kelly brød igennem i tv-programmet Britain's Got Talent og har siden etableret sig som et efterspurgt engelsk folknavn. Sammen med sit band The Lost Boys har han optrådt på Tønder Festival både i 2017 og 2018, hvor publikum tog særdeles godt imod dem. I Sam Kelly Trio har han selskab af to af de "fortabte drenge", Jamie Francis (banjo) og Archie Churchill-Moss (harmonika).

Carl Emil Petersen kender de fleste som leder af bandet "Ulige Numre" som nu er opløst, da han vil koncentrere sig om sin solokarriere. Lørdag 5. oktober kan man høre, hvordan det lyder ved en solokoncert i Multisalen på Vestre Skole i Middelfart.

Carl Emil Petersen debuterede i efteråret 2017 med sit første soloalbum, Natradio. Han vil i øvrigt tone frem på TV 2 skærmen til september i programmet "Toppen af Poppen".