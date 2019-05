Så er det sommer: Ishuset i Varbjerg genåbner med fjerde generation bag disken

Varbjerg: Efter at have lejet ishuset ud de sidste to somre er familien Poulsen på torsdag klar til selv at servicere gæsterne ved Varbjerg Strand med is, slik, kage og kolde og varme drikke.

Det var Kenneth Kofoed Poulsens morfar, Peter Poulsen, der i 1933 for første gang gav strandens gæster mulighed for at nyde en flødeis i vandkanten. På torsdag er det fjerde generation, nemlig Kenneth Kofod Poulsens tre børn, Laura, Christian og Andreas, der står bag disken.

Akkurat som i 1933 er det også denne sommer Premier Is, der leverer. Og som noget nyt har familien valgt at udvide udvalget af gammeldags isvafler med softice og økologisk is. Også kaffen vil være økologisk.