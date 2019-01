Rund dag på Hotel Park i Middelfart: 10 begivenhedsrige år for hotelchef Cathe Jakobsen og Milling Hotels i Middelfart

Fredag den 1. februar er det 10 år siden, at familien Milling åbnede Hotel Park i Middefart. Det er også dagen, hvor Cathe Jakobsen kan se tilbage på 10 år som chef for hotellet.

- Vi åbnede jo midt i en krisetid, men vi kan skabe en oplevelse, der er bedre end den, gæsten forventer. Samtidig har Dorte og Jan Milling en sjælden evne til at skabe hoteller med sjæl, hvilket smitter hele vejen ned gennem organisationen, hvor personalet er med til at gøre en kæmpe forskel.

- I starten var vores fornemmelse, at vi skulle være et bynært hotel med plads til få møder. Men allerede få måneder efter åbningen var interessen enorm, og så måtte vi se i øjnene, at vi var et konferencehotel, fortæller Cathe Jakobsen og fortsætter:

Hotellet har siden sin start undergået en stor udvikling. Den smukke bygning centralt i Middelfart var kommunalt hospital fra 1916 og frem til 1964. Herefter blev den overtaget af Civilforsvaret, inden den fra 2000 og frem til 2005 fungerede som flygtningecenter. I 2006 købte Milling Hotels bygningen, hvor de næste to år blev brugt på at skille huset ad indvendigt og bygge det op igen, så det kunne fungere som hotel.

Middelfart: Fredag den 1. februar kan Hotel Park i Middelfart fejre 10 års fødselsdag. I spidsen for hotellet står Cathe Jakobsen, og det har hun gjort siden starten for 10 år siden.

10 år med udvikling

Grænserne for, hvad hotellet kan klare, har gennem årene flyttet sig markant med jævnlige moderniseringer og udvidelser. Seneste store investering blev foretaget sidste år, hvor hotellet blev udvidet med en store konferencesal, der kan rumme over 500 siddende gæster, samt et stort orangeri. En samlet investering på 35 millioner kroner.

- Første gang vi havde 100 mennesker til spisning, blev vi næsten lagt ned. Nu kan vi have 500 til spisning, og vi mærker det stort set ikke. Vi vokser hele tiden med opgaven, og forleden tænkte jeg på, at jeg altid har drømt om at være på et stort konferencehotel, og det er jo lige netop det, jeg er nu. Så min drøm er gået i opfyldelse, fortæller Cathe Jakobsen og understreger, at den store succes også skyldes det gode samarbejde, der er mellem hotellerne i byen.

- Middelfart er jo ikke nogen stor by, men det er en stor konferenceby. Alle hotellerne arbejder mod samme mål: At hente konferencer til byen. Og det hjælper vi hinanden med. Har vi for eksempel en stor konference med mange hundrede deltagere, har vi ikke værelser nok. Så køber vi værelser på et af de andre hoteller og omvendt. Det samarbejde vil jeg gerne rose mine "konkolleger" for, da det betyder, at vi alle har succes, siger Cathe Jakobsen.