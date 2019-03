Rumænere fængslet fire uger: Vaks kunde ledte politiet på sporet af tricktyve

Nørre Aaby: En kvinde og to mænd fra Rumænien blev tirsdag anholdt på Sjælland efter et formodet tricktyveri i Rema1000 på Jernbanegade i Nørre Aaby og Rema 1000 i Langeskov tirsdag eftermiddag.

Det var et årvågent vidne og politiets særlige nummerpladegenkender, der fældede de formodede tricktyve.

Onsdag eftermiddag blev kvinden løsladt, mens de to mænd på 46 og 50 år blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, fortæller anklagerfuldmægtig Karen Lykke Jensen.

En 76-årig kvinde blev franarret sin pung, mens det endnu ikke er lykkedes at identificere en anden ældre kvinde, man formoder også har været udsat for tricktyveri.

De to mænd blev fremstillet for i forening at have afledt den ældre dames opmærksom, fortæller anklageren.

Karen Lykke Jensen uddyber, at personen, der skulle have stjålet pungen, har erkendt delvis forsøg på tyveri. Mens den person, man ser, der formentlig afleder den ældres dames opmærksomhed, nægter sig skyldig.

De to mænd er ifølge anklageren begge blevet varetægtsfængslet i fire uger, så man sikrer sig, at de møder op i retten igen, da de ikke har fast bopæl i landet.

Det var ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, Lars Thede, en kunde i en af butikkerne, der fik politiet på sporet af tricktyvene, da kunden skulle have set episoden.

- Det er der en kunde, der lægger mærke til, og da to mænd er gået, går kunden hen til den 76-årige kvinde, og han spørger hende, om hun stadig har sin pung. Ja, det mener hun da, men det viser sig, at det har hun ikke, fortalte vagtchefen tidligere på dagen onsdag.

Efterfølgende blev bilen set køre mod Sjælland, hvor den til sidst blev stoppet i Slagelse.