Ruder knust: Tyv pakkede julegaverne op

Middelfart: Politiet og hjemmeværnet forsøger i øjeblikket at få bugt med en indbrudsbølge på Fyn.

Men det har ikke forhindret, at beboere i et privat hjem på Sandøvænget nu må i gang med saks, julepapir og tape igen.

Beboerne har nemlig fået pakket julegaver op af en eller flere ukendte gerningsmænd i løbet af mandagen.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport har hjemmet været udsat for indbrud i mellem klokken 07 og 18.30 mandag, hvor en ukendt person har kastet en sten gennem en rude og dermed fået adgang til et værelse.

Tyven eller tyvene fandt derefter frem til nogle julegaver i et værelse, som blev pakket op, og både soveværelse, kontor og badeværelset blev gennemrodet.

Det er ifølge døgnrapporten uvist, om der er stjålet noget.

Også på Mirabellegrenen er ruder blevet knust. I det her tilfælde på en gravemaskine i et indhegnet område, hvor alle ruder er ødelagte efter hærværk.

Der var ifølge Fyns Politi ikke tegn på, at nogen har kravlet over hegnet, så derfor formoder man, at der er blevet kastet med sten fra vejen.

Episoden er sket henover weekenden.