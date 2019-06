Rudeknuser på spil i Gelsted

Nordvestfyn: Politiets døgnrapport melder om både indbrud, biltyverier og groft hærværk på Nordvestfyn hen over weekenden. Værst gik det ud over en bolig på Agerstien i Gelsted, hvor ukendte gerningsmænd fredag aften knuste ikke mindre end syv ruder - nemlig et vindue i hoveddøren, et vindue i kvisten, to vinduer i stuehuset samt tre store ruder i en dør ind mod husets veranda. Politiet oplyser, at ruderne er knust ved at kaste sten gennem dem.

Natten mellem torsdag og fredag er der på Alsvej stjålet en hvid Mercedes Sprinter 316 CDI med registreringsnummer AW 83 627. Natten mellem fredag og lørdag er der stjålet en sølvgrå VW Polo fra pendlerpladsen på Jyllandsvej i Middelfart.

Døgnrapporten fortæller om tre indbrud. På Køstrupvej i Brenderup har der været begået indbrud i et værksted i tidsrummet mellem fredag og søndag. Gerningsmændene har blandt andet stjålet værktøj, haveredskaber og fire 16 tommer fælge til en Volvo.

På Middelfartvej i Asperup gik det ud over en campingvogn i næsten samme tidsrum, her forsvandt indbrudstyvene med en taske indeholdende en lyserød pung, smykker og et ur.

Et koben blev brugt til at brække terrassedøren op til en villa på Færgegårdvej i Strib. Tyvene stjal lamper og kongeligt porcelæn.