Rotternes værste fjender hedder nu Benjamin, Claus, Peter og Flemming

Middelfart Kommune tager opgaven med at bekæmpe rotter hjem - og kommunens egne folk får flere muligheder for at bekæmpe rotter med en ny plan i hånden.

Nordvestfyn: Rotternes værste fjender i Middelfart Kommune bliver fremover Benjamin, Claus, Peter og Flemming.

Middelfart Kommune tager pr. 1. januar 2019 opgaven med at bekæmpe rotter hjem, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Indtil nu har et privat rottefirma klaret opgaven.

Men fra næste år skal borgerne være på fornavn med rottebekæmperne, og det er en af begrundelserne for hjemtagningen, da man ifølge Morten Weiss-Pedersen (K), formand for Miljø- og Energiudvalget, ønsker en mere stabil bekæmpelse, hvor man møder velkendte ansigter, når man ringer efter hjælp til at komme de lodne skadedyr til livs.

Bekæmperne er ansat i kommunen og indgår blandt andet i entreprenørafdelingen, hvor de den ene dag kommer til at skovle sne og den anden dag bekæmpe rotter.

Det giver flere fordele, påpeger Morten Weiss-Pedersen.

- Hver vinter plejer vi at hjemsende nogle stykker, da vi har mindre at lave, men nu kan en bevare sit job henover vinteren. Med de vintre, vi har, bliver der god tid til at bekæmpe rotter, lyder det fra udvalgsformanden.