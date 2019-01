Rotter på Båring Skole: Skolekomedie i fare for at blive aflyst

Båring: Rotter var tæt på at spænde ben for torsdagens skolefest på Båring Skole med 400 tilmeldte elever, forældre og ansatte. Men heldigvis er der ikke set spor af det forkætrede dyr de sidste par dage, og skoleleder Martin Falk lover nu, at festen, der både byder på fællesspisning og komedie, gennemføres som planlagt.

- Der er ikke konstateret rotter på skolen, siden de ekskrementer, vi opdagede i skolekøkkenet i fredags. Efterfølgende har rottefængeren lagt spormateriale ud uden, at det har vist nogen tegn på rotter. Det må have været en strejfer i skolekøkkenet, derfor ser vi ingen grund til at aflyse på torsdag, forklarer Martin Falk.

Han fortæller, at skolen for at være på den helt sikre side tirsdag har besøg af slamsugerfirmaet Slamson, der blandt andet med tv-kameraer tjekker skolens kloak- og rørsystemer for huller og andre mulige udveje for rotter.

- Slamson skal støde på noget helt usædvanligt, hvis festen skal aflyses. Men det tror hverken rottefængeren eller slamsugerfirmaet på, de gør. Men vi vil gerne være på den helt sikre side, siger Martin Falk.

Båring Skole har haft aflyst hjemkundskabsundervisningen siden i fredags. Men skolekøkkenet åbner igen, når et professionelt rengøringsfirma, som loven tilsiger det, i morgen kommer og gør rent.