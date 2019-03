Rosager og Brinck i hårde kampe i Asien

Middelfart: Mads Rosager og Jacob Stein Brinck har de sidste 14 dage været i Asien for at deltage i to World Tour turneringer i beachvolley.

Først i Indien, hvor de spillede sig frem til kvartfinalen, en kamp det danske hold desværre måtte trække sig fra, da Mads Rosager var blevet ramt af et alvorligt maveonde.

Fra Indien gik turen til Cambodia. Her var heden en hård modstander, men danskerne spillede sig frem til kvartfinalen, som de vandt. Desværre tabte de til to russere i semifinalen.

Der var stadig en bronzemedalje at kæmpe for, og her lykkedes det Rosager-Brinck at besejre modstanderne fra Østrig

Det gav danskerne 160 vigtige ranglistepoint til World Touren og en præmie på 500 dollar. /exp