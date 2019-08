Ros til Middelfarts kærlige hånd til klimaet: - I Viborg har man ikke kunnet få rejst en vindmølle de sidste 10 år

Under klimafolkemødet mødtes fremtrædende politikere til en samtale om, hvordan man kan tage hånd om klimakrisen lokalt. De var enige om, at regeringens CO2-mål er ekstremt ambitiøse, men at vi måske er tættere på at kunne nå dem, end vi tror.

- Vi kan nå 63-65 procent, for her ved vi hvordan, men det sidste bliver hammer, hammer svært. Vi bør inddrage alle i en folkeindsats, hvor vi spørger, hvordan vi når de sidste 5-10 procent sammen. Vi skal gøre det her til et kæmpe fællesskabsprojekt for alle, der vil, i Danmark, fortsatte hun.

- Det er flot, det er vigtigt, og det er at sætte en retning, men det er også helt vildt ambitiøst, slog Connie Hedegaard fast med den bemærkning, at der kun er lidt mere 10 år at løbe på.

I spidsen for samtalen stod Fyens Stiftstidendes redaktionschef Peter Hagmund-Hansen, der tog udgangspunkt i regeringens mål om at nedsætte Danmarks CO2-udslip med 70 procent frem mod 2030.

Fredag holdt Middelfart Kommune for tredje gang "Folkemøde om fremtidens klima" i Middelfarts midtby. Dagen bød på massevis af boder, debatter og aktiviteter med fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at passe på klimaet. Samtidig blev klimastafetten overrakt til et lokalt klima-initiativ, og i år var det Grøn Vedvarende Energi fra Brenderup, der løb med den. Fyens Stiftstidende fortalte fredag, at Middelfart Kommune og Region Syddanmark har planer om inden for nær fremtid at gøre klimafolkemødet så stort, at det kan få national bevågenhed.

Da Peter Hagmund-Hansen spurgte, om S-borgmesteren var klar til at nå regeringens mål i 2030, lød der dog ikke et rungende "ja" fra Lundsfryd.

Selvom samtalen var et af flere debatarrangementer, som fandt sted på Kulturøen fredag eftermiddag, blev siddepladserne omkring de politiske deltagere hurtigt snuppet af et højt antal fremmødte.

Regionen vil bidrage

Han fortalte, at Middelfart Kommune blandt andet har sat 32 millioner kroner af til at se på en ny genbrugsstruktur og nye indsamlingssystemer til affald.

Stephanie Lose understregede, at selvom klimaet ikke umiddelbart er blandt Region Syddanmarks kerneopgaver, har regionen også formået at finde ressourcerne til at gå i mere klimavenlige retninger.

- Det er gået ok med at nedbringe vores CO2-aftryk. Det er ikke rigtigt, at vi ikke har et aktiv i klimaet i regionen. Vi er en stor organisation, hvor der for eksempel er mulighed for at kigge på bæredygtigheden i det, vi køber ind, sagde regionsrådsformanden.

Deltagerne kom gennem samtalen frem til, at selvom regeringens klimaambitioner kræver hårdt arbejde både på Christiansborg, på rådhusene og blandt borgerne, er målet måske tættere på, end man umiddelbart skulle tro.

- Hvis vi havde sagt til jer for fem år siden, at kødforbruget ville falde i Danmark, så ville I have sagt "aarrh". Hvor mange er blevet mere bevidste om deres kødforbrug?, spurgte Connie Hedegaard tilhørerne, hvoraf flertallet rakte en hånd i vejret.

Samtidig foreslog både Johannes Lundsfryd og Stephanie Lose, at en kommende klimalov skulle stille krav til regioner og kommuner.

- Men vi kan ikke gøre det her uden borgerne, sagde Middelfart-borgmesteren.