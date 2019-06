Røveri mod 65-årig mand: Gerningsmænd efterlyses stadig

Fyns Politi efterlyser vidner til røveri lørdag morgen, ligesom man går efter videoovervågning for at identificere gerningsmænd.

Hvem der begik røveri mod en 65-årig mand lørdag morgen i Middelfart er stadig uvist, og derfor efterlyser Fyns Politi stadig vidner til episoden.

En 65-årig mand blev på sin morgentur passet op af to mænd, som ville have hans pung. Det nægtede manden i første omgang og han forsøgte at løbe væk. Gerningsmændene løb efter ham, og det lykkedes dem at stikke den 65-årige mand i skulderen formentligt med en kniv. Efter knivstikket kastede manden sin pung fra sig.

Sagen blev resten af lørdag efterforsket af politiet, som ledte efter både pung og mulig kniv, men uden at finde noget. Heller ikke mandens signalement af de to gerningsmænd har været brugbart, men alligevel har politiet ikke opgivet.

- Nu forsøger vi at skaffe noget brugbar videoovervågning, siger vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi, søndag formiddag.

Politiet efterlyser dog også stadig vidner, som kan have set noget i forbindelse med røveriet omkring Viaduktvej og Brovejen i Middelfart.

De to gerningsmænd var iført hættetrøjer, og den ene var omkring 170 centimeter høj, men derudover er det sparsom med oplysninger.

Den 65-åriges skader i skulderen var ikke alvorlige, og han blev senere lørdag behandlet på skadestuen på Odense Universitetshospital.