Røg fra brand i Fredericia: Faren er drevet over

Middelfart: Sort røg fra en stor brand på GH Wood i Fredericia har siden i formiddags drevet hen over Lillebælt og Middelfart. Tidligere på formiddagen lød så sirenerne, der var besked til borgere i Middelfart om at søge indendørs, lukke vinduer og døre og slukke ventilationsanlæg. Seneste besked fra Fyns Politi er, at faren nu er drevet over:

- Røgbanen opløses nu hen over vandet, så der er ikke længere risiko for at indånde giftig røg i Middelfart, siger Vagtchef hos Fyns Politi, Steen Nyland.