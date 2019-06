Røde Kors vil finde venner til unge med særlige behov

Ejby: Røde Kors Ejby driver en genbrugsbutik, hvor man kan finde gode tilbud på både møbler og tøj, men nu har afdelingen besluttet at tilføje endnu en aktivitet.

Efter en henvendelse fra Munkegården i Brenderup har afdelingen nemlig bestemt sig for at oprette en helt ny aktivitet for at afhjælpe ensomhed hos de unge, som ikke rigtig har nogen udenfor botilbuddet, som de kan være sammen med og opleve noget særligt med.

Munkegården er et uddannelses,- beskæftigelses,- og botilbud for unge med særlige behov. Der er mange aktiviteter på institutionen, og der er mennesker omkring de unge hele tiden, men derfor kan man alligevel føle sig ensom. Det er nemlig ikke alle, der har et netværk udenfor skolen og dermed muligheden for at få besøg eller tage på en udflugt med en, der er særlig interesseret i netop "mig".