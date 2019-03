Røde Kors i Ejby opfordrer til, at man donerer sit brugte tøj i den landsdækkende Smid Tøjet-kampagne, som starter søndag 1. april.

Ejby: Det er det igen tid til at rydde op i garderoben. Fra søndag 1. til lørdag 13. april kan man donere sit brugte tøj til Røde Kors i Ejby i forbindelse med den landsdækkende "Smid Tøjet"-kampagne.

- Det er ren win-win. Du kommer af med dit brugte tøj, og så er du med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker, blandt andet her i Ejby, siger Tommy Duus, butiksleder i Røde Kors-butikken i Ejby.

I Ejby støtter Røde Kors for eksempel via julehjælp og arrangementer så som ferielejre til sårbare børnefamilier.

- Det er vigtigt for os at kunne hjælpe mennesker i vores eget lokalmiljø, der befinder sig i en sårbar situation, siger Tommy Duus.

Derfor håber han, at mange vil kigge forbi butikken i kampagne-ugerne med det tøj, de ikke længere bruger.

Når man donerer sit tøj, får andre mulighed for at købe godt tøj til en god pris, og på den måde støtter man selv og mulige købere en god sag.

Røde Kors tager imod både tøj, sko og tekstiler såsom gardiner, lagner og håndklæder, blot må det ikke være snavset eller vådt.

Sidste år gav overskuddet fra salg af genbrugstøj over 66 mio. kroner til Røde Kors' nationale og internationale hjælpearbejde.

- Man har naturligvis mulighed for at aflevere sit brugte tøj til Røde Kors hele året rundt, men kampagnen er en god anledning til at få ryddet godt op i klædeskabet og samtidig støtte en god sag, slutter butiksleder Tommy Duus.