Ris og ros til stor effektiviseringsplan: Flyt 10. klassse og mangel på sygeplejersker

Politikerne i byrådet i Middelfart har besluttet, at der i den nuværende valgperiode bliver gennemført en effektiviseringsplan for 25-30 millioner kroner. Vi giver her et overblik over nogle af de mest centrale input ud af 68 siders høringssvar, der er indsendt fra borgere, medarbejdere og andre parter.

1) Ældre og handicappede Der er mest ros, men også lidt ris til effektiviseringsforslagene fra Ældrerådet og Handicaprådet. "Der er egentlig ingen af forslagene, vi stejler voldsomt over", skriver Ældrerådet, der som en række andre er positive overfor flere videomøder blandt kommunens ansatte, men også mellem borger og kommune. Dog er Ældrerådet en smule betænkelig ved, at kommunen benytter mere e-handel, da det i givet fald vil gå udover det lokale erhvervsliv. Handicaprådet roser også overvejende forslagene - og løfter kun pegefingeren enkelte steder.

2) Mangel på sygeplejersker Der er forslag om at etablere to akutpladser som led i kommunens hjælp til borgere, der udskrives fra sygehus og har brug for en særlig indsats, så man undgår dyre genindlæggelser. Sygeplejerskerne sparer kilometer på landevejene, og der skal investeres i en ekstra sygeplejerske. Forslaget sparer potentielt op mod 3,8 millioner kroner årligt. Medarbejderne i sundhedsafdelingen bakker op, men de er samtidig bekymrede for mere arbejdspres på akutsygeplejerskerne. "Endvidere er det - i Middelfart Kommune - yderst vanskeligt at rekruttere og fastholde sygeplejersker til nattevagter. Inden for de sidste seks måneder har tre nattevagtsygeplejerske opsagt deres stillinger. Således er der aktuelt ingen faste nattevagter", skriver sundhedsmedarbejderne blandt andet.

3) Husk dagplejen Direktionen vil gøre det mere "fleksibelt" at tilbyde borgere vuggestue- eller dagplejepladser. Hvis forvaltningen får lettere ved at skrue op og ned for den ene eller anden type af pladser, vil man anslået kunne spare op mod 500.000 kroner om året. Dagplejeansatte og -forældre hilser en bedre udnyttelse af pasningstilbuddene velkomne, men er bekymret, hvis det betyder færre dagplejere. "Vi forventer som minimum at blive det samme tal som dags dato", skriver dagplejerne.