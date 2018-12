Middelfart: A/S Dan-Bunkering Ltd. i Middelfart har forfremmet Rikke Pagh til Senior Bunker Trader. Rikke Pagh begyndte sin karriere i Bunker Trading hos Dan-Bunkering i 2004, og har i løbet af sin ansættelse været udstationeret i en længere periode, hvorefter hun vendte tilbage til Middelfart, som også er stedet, hvor hun startede i branchen for over 14 år siden.

Afdelingen i Middelfart, der er Dan-Bunkerings hovedkontor, beskæftiger på nuværende tidspunkt 16 Bunker Traders.