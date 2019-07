Retspsykiatrien vil bryde ondcirkel: Nogle patienter får længere behandling

For få pladser og en misbrugsbehandling, der endnu ikke er tilstrækkelig, er blandt årsagerne til, at nogle patienter kommer igen og igen på sengeafsnittene i Retspsykiatrien i Middelfart.

Middelfart: For patienter, som inden længe skal udskrives fra et sengeafsnit og over i retsdistriktspsykiatrien for at blive behandlet hjemme, er der ifølge de ansatte i retspsykiatrien en overvejende risiko for, at de inden for kort tid bliver genindlagt og bliver det, der kaldes svingdørspatienter.

- Op til 75 procent af de indlagte retspsykiatriske patienter har en dobbeltdiagnose-problematik, som betyder, at de har en psykisk lidelse og samtidig et misbrug. Og når patienterne falder i misbruget igen, holder de ofte op med at tage deres medicin. Og bliver genindlagt, siger Isabel Gindeberg, der er oversygeplejerske for Retspsykiatrien i Middelfart.

For selvom de forskellige afsnit arbejder hårdt på at holde afsnittene stoffri, så sker det ofte, at patienterne falder i, når de kommer udenfor de trygge hospitalsmure.

Det lukkede sengeafsnit P6 har, som det eneste afsnit i Middelfart, formået at holde afsnittet stoffrit siden før årsskiftet med stringente og systematiske metoder.

- Når patienterne er på P6, går det godt, og patienterne er glade for, at der ikke er stoffer i afsnittet, men så snart de bliver udskrevet, er det noget helt andet, siger Isabel Gindeberg.