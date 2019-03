Restaurantdysten Bedst på Fyn: Fænøsund videre til semifinalen

Sidste indledende runde af restaurantkonkurrencen “Bedst på Fyn” blev en tæt affære. Så tæt at der måtte en fintælling til for at finde en vinder. Restaurant Fænøsund trak det længste strå mod Under Lindetræet, der ellers havde hjemmebanefordelen.

De to restauranter dystede søndag aften i kategorierne snacks, forret, hovedret og dessert, som alle blev vurderet ud fra udseende, smag, kreativitet og vinmatch. Kun tre point adskilte vinder og taber på en aften, hvor det kulinariske niveau var højt.

- Det var smagefulde og veleksekverede retter, der blev serveret. I forhold til vinmatch, synes jeg, at de nogle gange ramte ved siden af og serverede gode vine, der skulle imponere mere end vine, der passede bedst med retten. Men bortset fra det, var niveauet meget højt, sagde Torben Pedersbæk, som er tidligere kok, og som tog turen fra Herning for at være dommer i søndagens dyst.