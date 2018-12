Rema 1000 om kritik: - Vi ændrer ikke politik, men siger tak

Middelfart: - Vi giver ikke varer eller lignende som tak for hjælpen. Vi siger selvfølgelig tak, og det sagde jeg også til ham. Vi har heldigvis mange kunder, som er flinke og kommer tilbage med vores ejendomme, og det er vi glade for.

Sådan siger købmand i Rema 1000 i Middelfart Jesper Møller til episoden, som Reinhard Winkler nævner i sit læserbrev. Jesper Møller var ikke selv til stede, men har efterfølgende snakket med både sine medarbejdere og Reinhard Winkler om episoden, og han vurderer, at det dybest set bunder i en misforståelse mellem de to, som gjorde oplevelsen så voldsom.

- Det er klart, når de siger, det er vores vogn, den skal vi have med, og han så nægter at give slip på den, kan det godt blive noget mystisk noget. Summa summarum er, at han går rundt med vores vogn, som er vores ejendel, og den vil medarbejderne have med, men han starter med ikke at ville give slip på den, hvor de så vælger at tage den med magt. Og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke giver slip, og hvorfor han er så stålsat på at køre den tilbage, hvor han fandt den, fordi han ikke har fået noget for det, siger Jesper Møller og uddyber:

- Vi ændrer ikke på vores procedurer, og fremadrettet siger vi selvfølgelig stadig tak for det. Hvis han ikke er blevet mødt sådan første gang, så skal jeg selvfølgelig nok tage det op med medarbejderne, fordi selvfølgelig siger vi tak, men vi giver ikke noget for det, og det er primært det, han var skuffet over, da han snakkede med mig.