Rekordmange elever på friskole: - Vi har den største 9. klasse nogensinde

Middelfart: Middelfart Friskole har en fast tradition på første skoledag: Hver elev lægger en sten med sit navn i en ramme, der efterhånden bygger en skulptur. I år er der lagt ekstra mange sten i rammen - hele 192 elever går der nu på skolen.

Det glæder skoleleder Helle Jørgensen:

- De fleste klasser er fyldt. Det høje elevtal skyldes især, at vi har den største 9. klasse nogensinde med 20 elever. Tidligere valgte mange at tage 9. klasse på en efterskole, fordi Middelfart Friskole er prøvefri, men flere af vores elever - og deres forældre viser os den tillid til at gennemføre skoletiden her.

Middelfart Friskole har altid været en lille skole uden tests, eksaminer og karakterer og med få elever i hver klasse.

Helle Jørgensen taler altid med kommende elever og viser dem rundt, og hun kan tydeligt mærke en forskel på, hvordan forældrene opfatter skolens tilgang til prøvefrihed:

- Det er helt sikkert blevet noget, vi bliver valgt til på i dag. Der har været meget fokus på eksamensræs, stress blandt elever og nationale tests i samfundsdebatten. Det oplever jeg, at flere forældre søger væk fra, så de leder efter alternativer, og her vinder vi nye elever ved at gøre som vi altid har gjort: At stå fast på vores principper om prøvefrihed og uddybende evalueringer i stedet for karakterer og afgangsprøver.

Selvom der er stor søgning, har Middelfart Friskole ingen planer om at blive en stor skole med flere klasser på hver årgang og vil heller ikke gå på kompromis med princippet om få elever i klassen.