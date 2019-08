Rekord på vej: Middelfart Sparekasses tal i top

Det lokale pengeinstitut ved Lillebælt leverer sit næstbedste halvårsoverskud, og hele 2019 ser ud til at ende med det største overskud nogensinde. Boligejere på jagt efter billige lån er en stor del af forklaringen på de gode resultater.

Middelfart Sparekasse har redet på en bølge i de seneste år, og i 2019 når den efter alt at dømme sit højeste punkt nogensinde. Ledelsen regner med, at årets overskud bliver på 150-175 millioner kroner før skat. Det vil ikke alene være rekord, det vil også være betydeligt over den hidtidige rekord. Den blev sat i 2017 med et plus på 126 millioner kroner før skat. De nye forventninger til hele året er også meget højere end den prognose, som sparekassen kom med ved årets begyndelse, da den ventede et overskud på 90-110 millioner kroner. En væsentlig årsag til stigningen er, at sparekassen sammen med en række andre pengeinstitutter har besluttet at sælge investeringsforeningen Sparinvest til Nykredit, hvilket vil give en gevinst på 40-50 millioner kroner.

Bankdirektør Martin Baltser fremlagde onsdag morgen det næstbedste halvårsregnskab i Middelfart Sparekasse nogensinde. Fremlæggelsen foregik i hovedsædet i Havnegade i Middelfart, men blev live-streamet til samtlige filialer. Foto: Peter Leth-Larsen

Boligejere lægger lån om Desuden har den meget lave rente fået mange af sparekassens 15.000 boligkunder til at lægge deres lån om til en billigere udgave. Den opgave står pengeinstituttet for, og den giver så gode gebyrindtægter, at denne post er steget med 15 procent - 18 millioner kroner - i forhold til samme periode i 2018. - De fleste omlægger fra et fastforrentet lån med højere rente til en lavere rente, men der er også en stor gruppe, der går fra fleksibel rente til fast rente, fordi prisen på de to typer lån har nærmet sig hinanden, siger direktør Martin Baltser, Middelfart Sparekasse. Til gengæld betyder den lave rente, at det er svært for pengeinstitutterne at tjene penge på forskellen mellem ind- og udlånsrente - den helt dominerende indtægt i århundreder - og renteindtægterne er faldet med seks procent. Men i modsætning til sidste år har Middelfart Sparekasse haft god indtjening på værdipapirerne, som også hjælper første halvår til at blive det bedste nogensinde bortset fra 2017 med et overskud på 70 millioner kroner før skat. Dermed kommer egenkapitalen op på 1,3 milliarder kroner.

Lettere at være forening Sparekassen har lagt en ny strategi, der blandt andet indeholder et mål om at få flere foreninger i bankens dækningsområde som kunder. - Foreninger er ikke umiddelbart lukrative kunder, men vi har gjort det væsentligt lettere at være forening og kasserer, fordi foreninger er meget vigtige for et lokalsamfund. Da vi er afhængige af lokalsamfundet, tjener det også vores interesse på langt sigt, samtidig med at vi måske får udvidet vores netværk på denne måde, siger Martin Baltser. Et af tilbuddene til kunderne er en såkaldt crowdfundingplatform, som en forening kan bruge til for eksempel at oprette en indsamling uden stort administrativt ekstraarbejde.

