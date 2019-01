Middelfart: Reklamebureauet Rechnitzer har 40 års jubilæum i år og benytter lejligheden til at sige tak for lån af navnet til Flemming Rechnitzer, der startede bureauet i 1979. Bureauet har siden 2015 været ejet af USTC-koncernen, som købte bureauet efter at have ejet det 50/50 med Flemming Rechnitzer siden 1999.

Og nu er tiden moden til, at bureauet tager nyt navn, der i højere grad afspejler, hvem man er, og hvad man hjælper kunderne med.

- Som reklamebureau er vores opgave naturligvis at sætte retning for brands. Vores vigtigste mission er at forstå vores kunder og hjælpe dem til at blive en bedre udgave at sig selv ved at styrke deres brand og dermed deres forretning. Nu tager vi vores egen medicin, siger direktør for Strada, Vibeke Røddik, i en pressemeddelelse.

- Strada betyder vej på italiensk, og dét er dét, vi gør for vores kunder. Hjælper dem på vej, giver Vibeke Røddik som forklaring på navneskiftet.