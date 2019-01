Redkordår for Middelfart Brandstation

Med 203 udrykninger i 2018 har brandmændene i Middelfart været af sted til 60 udrykninger flere end i 2017. Nytårsnat var bilerne af huse to gange - dog uden den store dramatik.

Middelfart: Med 203 udrykninger i 2018 kan Middelfart Brandstation notere sig et rekordår på alle fronter. Det er nemlig aldrig før sket, at stationens biler har været tilkaldt så mange gange. I 2017 hed antallet af udrykninger 143 og for to år siden var det 183. - Vi er lige gået en tand op på alle områder. Heldigvis har vi en god flok af unge brandmænd, der gerne vil ud og gøre en forskel. Så vi er gearede til opgaven. Samtidig må vi bare rette en meget stor tak til de arbejdsgivere, der tillader, at deltidsbrandmændene kan få lov at køre. Det er derfor, det hele fungerer, siger stationsleder Dennis Thode fra Middelfart Brandstation.

Tør juli gav travlhed Med 25 udrykninger i en tør juli var der ekstra pres på såvel brandmænd som deres arbejdsgivere. - Der var dage, hvor nogle af dem nærmest ikke var på arbejde, fordi der var flere udrykninger. Igen må vi bare sige, at velvilligheden var stor hos arbejdsgiverne. Alle kunne gennem medierne se, hvor vigtigt det var, at vi kom af sted, for selv de mindste brande kunne hurtigt udvikle sig i den tørke, siger Dennis Thode. Han hæfter sig dog ved, at antallet af udrykninger har været stigende over hele året - og ikke kun i den tørre sommer. For ham er det et bevis på, at beslutningen om at bevare brandstationen i Middelfart på nuværende niveau, er rigtig. Det er få uger siden, den sidste aftale faldt på plads i samarbejdet Trekantbrand, hvor seks kommuner i Trekantområdet samarbejder om brandslukningen.

Rolig nytårsnat Nytårsnat var stationen kaldt af huse to gange. Begge gange viste det sig at være mindre opgaver. Eneste opgave var efterslukning på et skur i Middelfart.