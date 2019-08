Red Barnet mangler indsamlere i Middelfart

Middelfart: Når Red Barnets landsindsamling søndag 1. september bliver skudt i gang, skulle der gerne være rigtig mange indsamlingsbøsser på gader og veje. I år har landsindsamlingen særligt fokus på kampen mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet. Nogle gange går det helt galt, når meget private og dybt krænkende billeder og videoer bliver delt. En ud af ti unge i Danmark er blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder.

I Middelfart kommune svarer det til, at cirka 480 unge mellem 9 og 18 år inden for de seneste par måneder for eksempel har fået grimme beskeder på Facebook eller har delt pinlige billeder på nettet uden tilladelse.

- Vi bliver alt for ofte kontaktet af unge, som er fortvivlede og bange, fordi de er blevet krænket på nettet. De fortæller om en hverdag fyldt med frygt og søvnløse nætter, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.

Man kan melde sig som indsamler via Red Barnets hjemmeside.