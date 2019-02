Rat, airbags og navigationsudstyr stjålet: Biler i Middelfart rippet for udstyr

Nordvestfyn: To personbiler - begge af mærket BMW - blev natten til fredag den 1. februar rippet for lidt af hvert. Ved at knuse en rude i bagdøren på bilerne, lykkedes det tyvene at stjæle både rat, navigationsudstyr, airbags og en radio.

Den ene af bilerne stod parkeret på Rømøvænget. Herfra stjal tyvene et originalt BMW-rat og et navigationsanlæg. Værre gik det ud over den BMW, som stod parkeret på Vorsøvænget. Her efterlod tyvene en noget nøgen bil. Med sig fra bilen fik de nemlig både tre-fire airbags, en radio, hele rattet, navigationssystemet, et panel som sad ved gearvælgeren samt en boks med et luftdyse-apparat, der var monteret mellem for- og bagsæderne.

Begge indbrud blev opdaget fredag morgen og meldt til politiet.

Udstyr til den firhjulede var dog ikke det eneste, der i weekenden blev stjålet i Middelfart og omegn. På Middelfartvej i Asperup stjal en tyv en rød minilæsser med sort overbygning af mærket Thaler fra en staldtilbygning. Porten til bygningen var lukket men ikke låst, og tændingsnøglen til minilæsseren sad i tændingen.