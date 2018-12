Ranunkelhaven blomstrer: 36 familieboliger på vej

Middelfart: Der er flere almene familieboliger på vej til Middelfart. Byrådet har på sit seneste møde godkendt Boligforeningen Civicas plan for 36 almene familieboliger, som skal bygges i Ranunkelhaven. Byggeriet vil bestå af to etageblokke med hver 18 familieboliger. Hver boligblok vil være med tre etager, hvori der vil være seks lejligheder på hvert plan. Byggeriet går nu i EU-udbud i forhold til en totalentreprise, og Civica vil efterspørge bæredygtige elementer.

Civica forventer, at byggeprocessen kan gå i gang i slutningen af 2019, og at boligerne står klar til brug i marts 2021. Med projektet er to ud af fem byggefelter i Ranunkelhaven dermed afsat.