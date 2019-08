Puk Damsgård til bif-publikum: Find modet til at turde tåle livet

Forfatteren bag bogen, der nu er blevet til filmen "Ser du månen, Daniel" tryllebandt biografpublikum i Middelfart lørdag aften, da hun i et live-interview fortalte historien om sit møde med Daniel Rye, der blev taget til fange af Islamisk Stat. Og Puk Damsgård havde især ét budskab: Find modet til at turde tåle livet.

Middelfart: Udenfor Panorama-biografen skinnede sensommersolen det bedste, den havde lært. Men det var ikke nok til at holde 220 forventningsfulde publikummer væk fra det scoop, som biografdirektør Lars Broen lørdag aften kunne præsentere i den største sal. Nemlig et live-interview med DR-korrespondent Puk Damsgård, der står bag bestsellerbogen "Ser du månen, Daniel", som netop har haft premiere som film - og som de 220 tilhørere naturligvis fik blændet op for umiddelbart efter Puk Damsgård-interviewet. For 25 af gæsterne var aftenen et Café Stiften-event. De var nemlig de heldige modtagere af de billetter, Fyens Stiftstidende rådede over til arrangementet.

Biografdirektør Lars Broen erklærede sin store kærlighed og beundring for Puk Damsgård foran 220 biografpublikummer. Du har en fantastisk evne til at formidle og et stort mod. Tak for det, Puk, sagde han. Foto: Peter Leth-Larsen

Et barn givet videre Og publikum fik et ærligt møde med forfatteren, der få minutter inde i interviewet med Fyens Stiftstidendes Peter Hagmund blankt erkendte, at hun som journalist har haft det meget svært med at videregive sin historie til filmskabere - fordi hun var bekymret for, hvad de ville gøre ved historien. Og ved fakta. - Men jeg var så heldig, at der var flere, der gerne ville købe rettighederne. Så jeg havde muligheden for at mødes med dem alle og vurdere dem som mennesker, så jeg kunne se dem i øjnene. Jeg konsulterede også Daniel Rye i den proces, fortalte hun. Og Puk Damsgård gjorde det klart for publikum, at hun - selv om der helt sikkert er ting i filmen, hun personligt ville have fortalt anderledes - oplever, at der er skabt et absolut realistisk univers omkring historien om den kidnappede fotograf Daniel Rye. - Jeg vil endda sige, at Esben Smed, som spiller hovedrollen, åbner historien op for mig på nye måder, sagde hun.

Inden filmen signerede Puk Damsgård eksemplarer af den bog, der danner grundlag for filmen. Foto: Peter Leth-Larsen

Kunne have været mig selv Når Puk Damsgård overhovedet rakte ud efter Daniel Rye for at skrive en bog, var det ikke kun fordi, hun synes, det er en interessant og vigtig historie - med internationalt snit. - Det handlede da også om, at jeg kan identificere mig med Daniel. Jeg arbejder selv i regionen, og det kunne have været mig, der var taget til fange, sagde Puk Damsgård, hvis bog har solgt mere end 100.000 eksemplarer. Det fik en publikummer til at spørge, om korrespondenten med sin bog nu har udsat sig selv for større fare i forhold til Islamisk Stat. - Det tror jeg ikke. Jeg stikker i forvejen ud, når jeg rejser i regionen. Hvis jeg bliver taget, er det mere fordi jeg kommer fra et land, hvor Muhamed-tegningerne kommer fra. Og fra et land, som har været aktiv i forhold til steder som Irak og Afghanistan, sagde hun.

Godt 200 mennesker, heraf 25 avisabonnenter, fik en unik oplevelse til snigpremiere på "Ser du månen, Daniel" i Panorama Middelfart. Filmen er en filmatisering af Puk Damsgårds bog, og hun bliver interviewet af opinionsredaktør Peter Haugmund inden filmen blev vist uden indledende reklamer og forfilm. Foto: Peter Leth-Larsen

Glad for filmen Inden publikum blev overladt til filmlærredet, slog Puk Damsgård fast, at hun er glad for filmen. Og at det er hun ikke alene om. - Jeg ville ikke sidde her eller nogen andre steder og tale om den her film, hvis ikke Daniel Rye, hans familie og de andre fra bogen synes, det er en god film. Det var helt afgørende for mig, sagde hun, der selv har lært af historien om Daniel Rye. En lærdom, hun opfordrede publkum til at tage med sig. - Modet til at turde tåle livet. Det må folk gerne overveje. Vi er lidt pakket ind i vat her i Danmark, hvor vi næsten synes, at bybussen er farlig, fordi den kan køre os ned. Jeg føler, at jeg har en opgave i at oversætte en region, som er fremmed for de fleste af os. Det er et sted, hvor der er noget på spil. Hvor der er temperament. I en krig er livet sat på spil. Der er så kort afstand mellem liv og død. I det rum er der ofte nogle helt fantastiske historier. Positive historier, der er helt usandsynlige. Dem vil jeg gerne fortælle, sagde hun. Det bliver Puk Damsgård ved med. Lørdag aften med indblik og udsyn til en grum historie, hvis hovedperson hun i øvrigt satte kursen direkte mod at besøge. - Daniel og jeg skal hænge lidt ud i Århus, sagde hun. Måske det blev for sent for dem at nå den sidste aftensol. Men så er der jo altid månen.