Prisvindende trio på vej: Harmonikaspiller, violinist og guitarist på Kulturøen

Middelfart: Harmonikaspiller Mette Kathrine Jensen, violinist Kristian Bugge og guitarist og sanger Morten Alfred Høirup dyrker den traditionelle danske folkemusik, og de historier, den fortæller, om samvær, nærhed, og livets gang i øvrigt.

Og torsdag 4. april klokken 20 kan man opleve dem på Kulturøen, når foreningen GUF arrangerer koncert med gruppen.

Repertoiret består af instrumentalmusik og sange fra blandt andet Falster, Thy, Fanø og Læsø, og melodier som trioen selv komponerer, ganske i de gamle traditionsbæreres ånd.

Trioen har besøgt mange af de små øer og andre egne af Danmark, hvor folkemusikken stadig lever, og er blevet specialister i de mange forskellige musikalske dialekter indenfor den danske folkemusik.

Alle trioens medlemmer har modtaget adskillige Danish Music Awards.

Koncerten i Middelfart holdes i samarbejde med Middelfart Bibliotek, og billetter kan købes på GUF Stribs hjemmeside for 80 kroner for GUF medlemmer og 120 kroner for øvrige.