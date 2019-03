Pottemager Lisbeth Kring Jensen leder workshop på Clay

Middelfart: Når TV2 i bedste sende tid onsdag den 3. april blænder op for programmet "Keramikkamp" - et program der kan kaldes keramikkens svar på Den Store Bagedyst - så sker det med tidligere pottemager på Clay, Lisbeth Kring Jensen, der har været teknisk assistent på programrækken. Og netop pottemager Lisbeth Kring Jensen leder to workshops i forbindelse med udstillingen Pottemageri. Her vil hun både vise rundt i udstillingen og fortælle om lerets forunderlige univers. Deltagerne får også mulighed for selv at dekorere et krus og få det brændt.

Der er et begrænset antal pladser, og man kan købe billetter på Tikko.dk, hvor man også kan læse mere om workshoppen. /exp