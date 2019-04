Postnord åbner udlevering i City Kiosken

Middelfart: Postnord har åbnet et nyt udleveringssted for pakker hos City Kiosken på Stationsvej 36 i Middelfart. Her kan man nemt og hurtigt hente sine pakker fra det stigende antal nethandel-transaktioner, fortæller Postnord i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu rykker endnu tættere på borgerne i Middelfart, når vi åbner en Collect Shop, siger i PostNord distriktschef Anette Hansen.

I den nye Collect Shop kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i hele butikkens åbningstid, som er hverdage fra kl. 7-22 og lørdag-søndag fra kl. 8-22. /exp