Lars Nordahl Lemvigh er 54 år og står i spidsen for 1100 mand i den nyoprettede Gældsstyrelsen, der har hovedsæde i Teglgårdsparken i Middelfart. Han er vant til at bestride udskældte topposter, og så er han positivt overrasket over Middelfart, efter han er blevet ny borger i byen.