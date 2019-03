Populært ungt bluesband tilbage på Kulturøen

Middelfart: Ved Middelfart Jazz Festival sidste sommer fik bandet Bluesea stort bifald, da de varmede op for Cecilie Norby. Det var ikke mindst forsangeren, Sofie Amanda Pedersen, der vakte begejstring med sin jazzstemme - og nu kan publikum opleve Bluesea igen på Kulturøen fredag 29. marts.

Koncerten er også en del af Kulturøens satsning på unge musiktalenter, forklarer Jakob Østergaard Genz.

- Vi har gennem det seneste års tid haft et tæt samarbejde med Odense Musikkonservatorium i ønsket om at åbne vores scener for de unge og talentfulde studerende. Sidste sommer afholdte vi for eksempel tre velbesøgte koncerter i Oscars Kaffebar, hvor det var unge jazztalenter, der stod på scenen, siger han i en pressemeddelelse.

Koncerten med BlueSea klokken 19.15 holdes i Middelfartsalen og billetterne, der kan købes via Middelfart Biblioteks hjemmeside, koster 50 kroner.

Det er muligt for 100 kroner at tilkøbe en tapas-tallerken, som kan nydes under koncerten.