Populære Werenskiold bliver selvstændig: Middelfart skal have ny turistchef til marts

Anette Hellmund Werenskiold har sagt op efter næsten syv år på posten for at blive selvstændig.

Hun starter nu sit eget konsulentfirma, formentlig under navnet Werenskiold Consult. Den første opgave er allerede i hus. Hun skal hjælpe Nørre Aaby-virksomheden Herrens Mark, der producerer mælkebøttesaft, med at komme ind på det tyske og norske marked.

- Det har været en fantastisk rejse at være med til at udvikle turismen i Middelfart og ved Lillebælt. Og jeg er stolt af det, jeg har været med til at skabe. Men jeg trænger til at ryste posen og prøve noget nyt, det har jeg kunnet mærke det sidste halve års tid, hvor beslutningen har været undervejs, siger den afgående turistchef, der sagde sin stilling op i december og fratræder ved udgangen af februar i år.

Nordvestfyn: Turismeerhvervet i Middelfart skal have ny frontfigur. Efter næsten syv år i spidsen for VisitLilllebælt har den populære Anette Hellmund Werenskiold valgt at opsige sin stilling som turistchef.

Gerne en der ligner

Formanden for VisitLillebælt, hoteldirektør Vibeke Stentoft, ærgrer sig over Werenskiolds farvel. Hun roser turistchefen for at have ført VisitLillebælt gennem en digital transformation og løftet turismen i Lillebælt-området ind i den digitale tidsalder. Hendes opgaver har blandt andet bestået i at udvikle strategi og koncept for flere online-indsatser, som har båret frugt i form af en stigning i områdets overnatningstal, markant vækst af oplevelser via vores bookingplatform og øget kendskab til området generelt, lyder skudsmålet fra Vibeke Stentoft.

- Anette er samtidig enestående til at samle store og små turismeaktører og få området til at fremstå som en enhed. Vi havde derfor gerne beholdt Anette mange år endnu. Men vi vidste også godt, at så dygtige en pige ville prøve noget nyt på et tidspunkt. Og så kan vi i stedet glæde os over, at det trods alt lykkedes os at holde på hende i næsten syv år, siger Vibeke Stentoft, der gerne ser en afløser i stil med den afgående turistchef.

- Det skal være en person, som er i stand til at videreføre Anettes arbejde og samtidig kunne samle de bolde op, som nu er i luften, siger Vibeke Stentoft. Stillingen som turistchef i Middelfart slås op indenfor de nærmeste uger.

Der har i flere år været tanker om at lave en fælles forening for turisme, erhverv og handel i Middelfart. Har I overvejet ikke at slå stillingen som turistchef op og i stedet afvente den proces?

- Nej, ikke fordi vi er imod en sådan fælles forening. Men det har et lidt længere perspektiv, og det kan vi ikke vente på, siger Vibeke Stentoft.