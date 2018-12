Møbler og minder samlet gennem mere end 55 år blev ædt af ilden, da Poppelhuset i Brenderup i oktober brændte ned til grunden. Men der skal mere til at vælte Kirsten og Erling Justesen omkuld. De har nu besluttet at opføre et svensk træhus på brandtomten. - For det er jo der, vi har bygget og levet hele vores liv, forklarer det 80-årige ægtepar.