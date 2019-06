Politikere vedtager effektiviseringer for 27 millioner: Pengene skal bruges på flere varme hænder

Forud for mandagens behandling af effektiviseringsplanen, har byrådets partier allerede underskrevet en aftale og tilkendegivet, at de stemmer for planen i sin helhed på byrådsmødet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Middelfart Kommunes politikere er lørdag nået til enighed om effektiviseringer for 27 millioner kroner.

Nordvestfyn: Fra 2022 og frem skal der i Middelfart Kommune effektiviseres for 27 millioner kroner. Det er politikerne i byrådet i weekenden blevet enige om. Den millionstore effektiviseringsplan blev sendt i høring for knap to uger siden, og mandag aften skal politikerne på et byrådsmøde godkende planen. Men allerede i weekenden er underskrifterne blevet sat. Bag aftalen står alle byrådets partier. Borgmester Johannes Lundsfryd (S) fortæller, at ingen af de 29 projekter i planen er blevet sorteret fra i forsøget på at blive enige, men der skal arbejdes yderligere med en håndfuld af forslagene. - Der er tale om mindre justeringer. Hovedgrebet holder vi fast i, fortæller borgmesteren. - Man taler meget om, at der kommer flere ældre og små børn, og det er også tilfældet i Middelfart Kommune. Vi kan se, at vi får brug for at ansætte mere personale, og det er vi indstillet på at gøre.

Mindre justeringer Johannes Lundsfryd fortæller, at der skal arbejdes videre med en håndfuld af effektiviseringsplanens forslag. Det drejer sig om forslaget om at sløjfe græsslåningen af vejgrøfter og rabatter. Kommunen er på vej med et projekt, som skal højne biodiversiteten, og det er erfaringerne fra det projekt, politikerne gerne vil vente på. Derfor skubbes iværksættelsen af effektiviseringsforslaget, så der først opnås økonomisk effekt i 2021 - og ikke i 2020, som forslaget ellers lagde op til. Derudover er det endnu ikke på plads, hvordan ændringerne på indkøbsdelen skal se ud, ligesom gentænkningen af kommunens 10. klasse-tilbud heller ikke er på plads endnu. - Vi er virkelig indstillet på at gentænke - ikke bare justere. Men vi skal have en dialog med de unge, og flere mennesker skal involveres i processen, siger Johannes Lundsfryd og tilføjer, at man fortsat forventer at kunne se en økonomisk gevinst fra 2021. Der er i den 29 punkter lange effektiviseringsplan desuden fremlagt forslag om at lægge driften og personalet i køkkenerne på plejehjemmene Skovgade og Fænøsund sammen. - Vi har lyttet til høringssvarene, og vi åbner op for, at det kan gøres på en anden måde, hvis det kan gøres mere smart for den samme økonomi, siger Johannes Lundsfryd, som ikke mener, at det får betydning for, hvor mange penge, der skal effektiviseres for - eller hvornår effektiviseringen træder i kraft.

Færre hænder i administrationen Effektiviseringsplanen, som direktionen fremlagde for politikerne på et byrådsmøde den 3. juni, rummer flere forslag, som bygger på ny teknologi. Det betyder ifølge Johannes Lundsfryd, at man med ny software kan frigive timer, som før blev brugt i administrationen. - Der kommer færre medarbejdere på nogle områder med henblik på, at vi har penge til at ansætte pædagogisk- og omsorgspersonale, siger han og forklarer: - Det betyder, at der bliver mindre personale i administrationen, primært i den centrale administration, mens der kommer flere medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjemmene og omkring børnene. Den nu 27 millioner kroner store effektiviseringsplan er et punkt på dagsordenen på mandagens byrådsmøde, men allerede inden mødet har byrådets partier tilkendegivet, at de stemmer for forslaget i sin helhed.