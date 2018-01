- Vi er positive overfor McDonald's ønsker, men vi skal også sikre, at lysgenerne ikke bliver for store for naboerne, siger formanden for Teknisk Udvalg Regitze Tilma (V)

Middelfart: Det er ikke nødvendigvis nogen hindring for McDonald's, at Teknisk Udvalg sidste år sagde blankt nej til Burger Kings ønske om en 20 meter høj pylon på sin grund.

- Det er var dengang, i dag er det et nyt udvalg og et nyt byråd, der sidder. Og så må vi se, hvad de siger. Men jeg forstår godt McDonald's ønsker og vil som udgangspunkt gå positivt ind i dialogen med Søren Riskjær Larsen, siger formanden for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V), der 5. februar sammen med borgmester Johannes Lundsfryd (S) skal mødes med den lokale McDonald's direktør.

- Middelfart er og skal fortsat være en erhvervsvenlig kommune, derfor er det også afgørende, at vi som politikere sikrer erhvervslivet de bedste betingelser. Men selvfølgelig med respekt for andre aktører, og i dette tilfælde skal vi sørge for at en sådan pylon placeres og bliver af en sådan karakter, at generne fra reklameskiltene ikke bliver for voldsomme for naboerne, siger Regitze Tilma.

Hun er heller ikke afvisende overfor Søren Riskjær Larsens påstand om, at en gateway med 58 Middelfat i toppen vil skabe ekstra omsætning i Middelfart.

- Jo flere vi kan trække af motorvejen, jo bedre er det da for vores by, vi har jo også lige investeret i skilte op for Clay og Bridgewalking på motorvejen, siger Regitze Tilma.

Johannes Lundsfryd:

- Nu er der foreløbig aftalt et møde, og jeg skal lige se deres forslag, før jeg udtrykker en holdning til det. Men jeg går da som udgangspunkt fordomsfrit ind til mødet, siger borgmesteren.