Politiets teori: Ukrudtsbrænder satte ild til Plint-gården

Tre længer på en gård i Asperup brændte ned lørdag aften, og politiet formoder, at det er en ukrudtsbrænder, der er skyld i ulykken. Firmaet Plint, der sælger boligartikler, har adresse på gården, hvorfra der er blevet drevet netbutik.

- Vi lukker vores fysiske butikker, fordi det ikke hænger sammen. Vi har flere udgifter end indtægter, mens det går godt med vores webbutik, som vi kører videre med. Det er klart fremtiden, men det er med blødende hjerte, at vi lukker vores fysiske butikker. Men vi kan se, at vi sælger langt flere varer i vores webshop end i vores fysiske butikker. Det tager vi konsekvensen af nu og lukker butikkerne, sagde indehaver Anna Tea Tranaes dengang.

Gården, der hedder Lindegaarden, husede ellers firmaet Plint, der sælger boligartikler. I efteråret lukkede Plint sine fire fysiske butikker for i stedet at satse på nethandel fra gården i Asperup.

Asperup: Fyns Politi formoder, at det er en ukrudtsbrænder, der er skyld i den enorme brand, der hærgede en flot går i Asperup Lørdag aften. Selve undersøgelserne af stedet begynder først mandag, men det er indtil videre den teori, politiet arbejder ud fra, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Stort slukningsarbejde

Branden, der startede ved 18-tiden lørdag aften, var svær at få bugt med. Den spredte sig meget hurtigt, og ifølge operationschef ved Trekantbrand, Casper Christensen, var vinden en afgørende faktor i at skaderne blev så omfattende.

I 14 timer var brandfolkene i gang for at få slukket branden og reddet så meget af bygningerne, som de kunne.

Der blev brugt fire autosprøjter, fem tankvogne, en redningskran og droner samt mandskab fra både Ejby, Middelfart og Fredericia. Også politiet var massivt til stede ved gården i Asperup.

Røgen fra branden kunne ses på mange kilometers afstand, og også byens borgere dukkede op og så forfærdede til, mens ilden åd sig vej igennem de store, flotte bygninger. Stykke for stykke væltede taget ned, og det samme gjorde murene. På kun en halv times tid havde ilden fortæret hele den første bygning, der var styrtet helt sammen, for blot at bevæge sig videre rundt til den næste bygning.

Stuehuset blev ikke berørt idet, det ikke hænger sammen med de tre længer. Ingen menesker eller dyr er kommet til skade i branden.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med familien på gården, der lige nu er for chokerede til at tale med pressen.