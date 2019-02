Politi jagtede svensk bil: 24-årig mand kørte galt ved Middelfart

Middelfart: Det gik stærkt for sig på den Fynske Motorvej onsdag eftermiddag lidt i to, da en 24-årig mand fra Dragør i en svensk registeret bil forsøgte at køre fra politiet. Manden kørte fra ved afkørsel 58b ved Middelfart men mistede herredømmet over bilen og endte med at køre ind i en lysmast i rundkørslen ved Jyllandsvej og frakørselsrampen.

Herefter blev den 24-årige anholdt og bragt til sygehuset for at få taget en blodprøve, som viste, at han var påvirket af alkohol. Der skete ingen personskade ved uheldet, og manden blev løsladt efter politiets afhøring.