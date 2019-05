Podcast om lukning af populær tøjbutik: - Det skulle have været superdyrt

Nordvestfyn: Øgenavne, klimastrejke, navneforveksling, en ambivalent og politisk præst, open by night, ny, stor genbrugs- og loppebutik og kræmmermarked under Den Ny Lillebæltsbro.

Bæredygtighed og hensynet til klimaet fylder en del i denne uges episode af "Ugen med Viktor og Victor".

Men også dametøjsforretningen Pigernes på Nytorv, der snart må lukke på grund af økonomiske problemer, bliver kommenteret.

- Jeg har hørt - uden at skulle pege fingre - at det (tøjet, red.) skulle have været superdyrt. Det er ikke lavpris som H&M, lyder det fra den ene af værterne, Viktor Lindegaard,

- Så er det godt, de har ophørsudsalg, kommenterer den anden vært, Victor Kronborg Tørnæs.

- Det skulle være billigere nu. Meget billigere, understreger Viktor Lindegaard.

Også ugens problem med en tabt pung, rød sodavand, der er blevet til en hindbærbrus uden sukker og meget mere bliver diskuteret.