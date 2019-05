Podcast med Viktor og Victor: - Jeg vil have min aske spredt i Fakta

Nordvestfyn: Førstehjælpsundervisning, hjertestartere, marsvinets dag, hvor en pighaj blev dissekeret, legoudstilling og meget mere.

Podcastduoen Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs er klar med endnu en episode af "Ugen med Viktor og Victor", hvor de giver det største skulderklap til Bjarne Poulsen, der kan fejre 10 år som ejer af værtshuset Kolibrien.

Værtshusholderen fortæller, at Kolibrien er meget andet end at "drikke sig en pæl i hovedet", og han arrangerer ludosøndage, biografture og er med til begravelser, når kunderne skal herfra.

Navnebrødrene har selv besøgt stedet og blandt andet sunget karaoke.

- Ærlig talt, så er der et lidt andet aldersniveau på Kolibrien end på Temabar. Det er sgu da meget smukt, siger Viktor Lindegaard, mens Victor Kronborg Tørnæs mindes, at han har været til en mindehøjtidelighed på Guldkronen, da en af stamkunderne gik bort.

Derefter går snakken om, hvordan værtshusene tager afsked med sine kunder:

- Jeg handler tit i Fakta. Det kan være, jeg skal ansøge om at få spredt min aske i mad- og vinafdelingen eller delikatessen. Det er måske at tage den for langt ud, følger Viktor Lindegaard op.

Også EU-valget, lokale fodboldresultater, et større pengebeløb glemt i en hæveautomat i Kvickly og andet bliver vendt og drejet.