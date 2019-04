Plejepersonale varslet ned i tid: Vi forudser fejl og frygter personaleflugt

Et underskud på social- og sundhedsområdet i Middelfart Kommune betyder, at der potentielt skal spares på plejehjemmene. Mandag råbte plejepersonalet vagt i gevær ved byrådsmødet i Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

Nordvestfyn: - Vi er nedslidte. Vi kan ikke holde til det mere. I er nødt til at få fingeren ud af røven.

Meldingen var kontant, da medarbejdere fra flere af kommunens plejehjem mandag aften dukkede op til det kombinerede borger- og byrådsmøde i Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

Iført gule refleksveste og med skilte formet som hænder indtog de omkring 25 medarbejdere de forreste rækker tættest på byrådet, da mødet gik i gang.

Tirsdag 26. marts blev aften- og nattevagterne på Gelsted Plejecenter og Egebo i Ejby varslet, at de skal gå to timer ned i tid om ugen pr. ansat, og at der derudover skal afskediges en medarbejder på plejehjemmet i Ejby.

- Vi bliver simpelthen nødt til at råbe vagt i gevær, understreger Jeanette Hansen, som er ansat på Gelsted Plejehjem.

Hun var trods en efterfølgende nattevagt mødt op i gymnastiksalen til byrådsmødet sammen med sine kolleger for at gøre det klart for kommunens politikere, at de ansatte på plejehjemmene allerede er pressede.

De kommende besparelser har fået knap 30 medarbejdere på kommunens plejehjem til at skrive under til et åbent brev til borgmester Johannes Lundsfryd (S), kommunaldirektør Steen Vinderslev og formand for Social- og Sundhedsudvalget Kaj Johansen (S).

I det åbne brev giver medarbejderne udtryk for, at flere har problemer med at falde i søvn, sover dårligt og vågner med hovedpine og ondt i maven.

"Vi har desværre kolleger, der bliver langvarigt syge af arbejdsmiljøet, og kolleger, der græder, når de skal afsted på arbejde om morgenen," fortsætter medarbejderne i brevet.