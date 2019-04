Plejepersonale i åbent brev til byrådet: Vi har kolleger, der græder, når de skal på arbejde

Lokaldebat: På grund af overforbrug i 2018 samt forventet underskud i 2019, svarende til flere millioner kroner samlet set, er medarbejderne i aften- og nattevagt på Gelsted plejehjem samt Egebo plejehjem varslet ned i tid, svarende til to timer ugentligt pr. ansat.

Derudover skal der fyres en dagvagt på Egebo plejehjem.

Vi, de ansatte, må nu vænne os til tanken om, at lønsedlen snart bliver byttet ud med en fyreseddel eller, hvis vi vælger at sige ja tak, til et girokort.

For uanset smarte beregninger og lovende ord om udbetaling af tillæg, er det som at fodre hunden med dens egen hale.

Vi kommer selv til at betale for det.

Middelfart Kommune har mange gode intentioner i forhold til at vores borgere skal have en værdig og tryg alderdom, når de bor på et af kommunens plejehjem - Eden tankegangen, varm mad om aftenen, Projekt Hjem og Trivsel, Demensvenlig Kommune med mere.

Vi oplever, at vi er meget pressede i arbejdet, og at vi kan have svært ved at indfri og udføre forventningerne til disse politiske beslutninger.

Vi har ældre, der er så svækkede, når de kommer på plejehjem, at tanken om at de skal hjælpe til med at lave den varme mad, ikke er realistisk. Vi vil rigtig gerne skabe en god hverdag for vores beboere. Det er det, vi er uddannede til og brænder for.

Vi kan dog ikke se at det er muligt, at én person skal lave mad til op til 13 ældre, samtidig med at de skal inddrage beboerne og være dér for dem, der ikke kan eller ønsker at deltage.

Det er fysisk umuligt!

Eden tankegangen er en saga blot. Middelfart Kommune har brugt mange ressourcer på at uddanne os, men der er ikke ressourcer til at føre det fuldt ud i hverdagen. Tanken er fin, men der skal hænder til, hvis vi skal skabe hverdagsliv, fjerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos vore ældre. Hvem vil leve det liv, vi tilbyder, hvor ansatte løber med røg fra skosålerne og tårer i øjenkrogen, for at gøre alt hvad de kan for det job de, trods alt, brænder for.

Vi ville ønske, at der var nogen ansvarlige i kommunen der kunne fortælle os, hvad er det for opgaver I gerne vil have, vi løser. Og hvad I mener, vi ikke skal gøre, når der mangler personale.

For vi kan ikke blive ved med at få presset flere opgaver ind. Med en nedsættelse af vores timetal, vil det kun blive yderligere presset.

Har vi sygdom, kolleger der er på kursus, holder ferie eller andet fravær, skal vi selv dække det ind. Det vil sige, at de dage, skal vi nå det samme med mindre bemanding. Og der er nærmest ikke en dag, hvor der ikke er personale væk.

Vi gør alt for, at det ikke skal mærkes og gå ud over vores borgere. Men det kan ikke undgås at der er ting, der bliver glemt, opgaver der ikke bliver udført. Vi forudser desværre også at der kan ske fejl, som i værste fald kan være fatale - medicin, der ikke bliver givet, demente beboere, der forlader plejehjemmet, hvor vi ikke har ressourcer til at hjælpe dem tilbage, forebyggelse samt observationer af vores ældres tilstand, overlevering af vigtig information til næste vagthold etc., kan blive mangelfuld.

Vi mærker også dette på vores egen krop. Vi er flere, der har svært ved at falde i søvn, som sover dårligt, vågner med fysiske symptomer som hovedpine og ondt i maven. Og vi har desværre kolleger, der bliver langvarigt syge af arbejdsmiljøet. Og kolleger der græder, når de skal afsted på arbejde om morgenen.

Flere af os vil også få ændret vores vagtplaner, så vi ikke har mulighed for at tjene det vi mister andre steder.

Det går ud over vores private og sociale liv; vi arbejder i forvejen hver anden weekend, helligdage og på tidspunkter, hvor mange andre har fri. Nu skal vi også arbejde på det, der tidligere var vores fridage.

Hvem vil melde sig til et yogahold onsdag aften, hvis man aldrig ved om man har fri?

Der er indenfor social- og sundhedsområdet store udfordringer med fastholdelse og rekruttering af personale. Hvordan tror I det kommer til at gå i Middelfart Kommune fremadrettet?

I vil ikke forhandle løn med os, I ændrer i vores timetal og i vagtplaner, I laver stramme rammer for hvordan og hvornår vi kan holde ferie med mere.

Tror I Middelfart Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads for social- og sundhedspersonalet fremadrettet?

Vi kan selvfølgelig vælge at sige nej tak til de varslede ændringer. Så er vi afskediget og må søge nyt job et andet sted. Men hvem skal så passe de ældre i Middelfart Kommune?

I vil stå med en kæmpe udfordring, samt en endnu større økonomisk byrde, end den I har nu.

Hvorfor er det os, som hver dag sørger for at vores ældre bliver passet og plejet, der skal holde for at budgetterne ikke kan hænge sammen?

Hvornår tager I det ansvar, som I er valgt til i forhold til de økonomiske rammer for vores velfærd?

Hvad skal der til, før vi får arbejds- og ansættelsesforhold, der er anstændige?

Vi håber, I som politikere vil genoverveje denne drastiske beslutning, som skaber utryghed for alle der bliver berørt: Beboere, pårørende, de daglige ledere samt os personale.