Middelfart: En eller flere politikere mangler deres valgplakater. Det står i Fyns Politis døgnrapport.

Seks valgplakater på Assensvej, der er opsat i forbindelse med folketingsvalget, er blevet fjernet fra deres respektive lygtepæle fra mandag klokken 12 og 24 timer frem.

Politiassistent fra Fyns Politi Poul Hollensted bekræfter, at valgplakaterne er blevet fjernet, at de kom fra partiet Nye Borgerlige, og at episoden er meldt som hærværk.