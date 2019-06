Pinsefest i Harndrup giver råd til nye vinduer i klubhuset

Erfaringen siger, at det i høj grad er vejret, der afgør, hvor stort overskuddet efter Pinsefesten i Harndrup bliver. Bliver det stort, skal kældervinduerne i klubhuset skiftes.

Sammenfald med Rock Under Broen

Mere end 20 frivillige har knoklet for at rejse et stort hvidt festtelt på sportspladsen - mange af dem sammen med deres familiemedlemmer. Kirsten Rasmussen selv har både storebror og lillebror med.

Pinsefesten har de seneste år budt på både banko, fodboldturnering, fest og dartturnering. I år er festen dog aflyst, fordi pinseweekenden falder sammen med den weekend, der er Rock Under Broen.

Og det er noget, kasseren ikke håber får indflydelse på overskuddets størrelse, når pengene efter pinsefesten tælles op.