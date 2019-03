Pigtrådsdrenge vender tilbage til Brenderup

Brenderup: De gamle pigtrådsdrenge fra Aarup, også kendt som The Baronets, vender efter 51 år tilbage til Brenderup, når de fredag 15. marts kl. 20 giver koncert på højskolen med Lasse Helner i spidsen.

Efter flere end 10 år med masser af succes ved Danmarksmesterskaberne i popmusik og flere singler højt på hitlisterne samt opvarmningsband for store navne som The Who, Pink Floyd, Bee Gees og The Yardbirds stoppede festen, da Lasse Helner i 1976 valgte at satse på en solokarriere med Mathilde.

I 2000 genopstod The Baronets ved arrangementet "Rock mod Rynker, som blev startskuddet til en omfattende koncertturné.

I Brenderup stiller The Baronets op med stifteren Lasse Helner på vokal og guitar, Kell Dalager vokal og orgel, Mogens Hegelund, lead guitar, Torben Grønning, bas, og Uno Tschicaja, trommer.

Brenderup Højskoles Musikforening arrangerer koncerten, som koster 150 kroner for medlemmer og 95 kroner for unge. Øvrige 190 kroner. Billetter kan købes på Fyensbilletten eller på Brenderup Hus.