Nørre Aaby: En Peugeot 307 var tidligere på ugen afsted på en prøvetur med henblik på, at den skulle sælges. Men da bilen under turen fik motorproblemer, måtte den mulige køber hentes af en medarbejder på Timgyden i nærheden af Nørre Aaby. Det fremgår af et uddrag af Fyns Politis døgnrapport.

Da føreren blev hentet, fjernede medarbejderen de prøveskilte, bilen var forsynet med. Men da ejeren senere ville hente bilen, var den forsvundet.