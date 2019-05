Pernille Weiss' stolte forældre jubler over sejr: - Det er jo fantastisk

Lisbeth og Finn Wiis Tønnesen var med deres datter, Pernille Weiss, da hun deltog i en paneldebat på Middelfart Gymnasium i valgkampen. Nu er den slut, og de stolte forældre er glade for resultatet. Arkivfoto: Jan Bonde

For Finn og Lisbeth Wiss Tønnesen fra Gamborg var søndag en helt speciel dag. Der kunne de ikke kun opleve se deres datters navn på stemmesedlen til Europa-Parlamentsvalget, de fik også lov til at fejre, at hun blev valgt ind.

Gamborg: Det er ikke alle, der oplever at kunne sætte et kryds ud for sit barns navn på en stemmeseddel. Men den oplevelse havde Finn og Lisbeth Wiis Tønnesen fra Gamborg søndag. Og kort efter midnat, kunne de også opleve den glæde det var, at se deres datter, Pernille Weiss, blive stemt ind i Europa-Parlamentet. - Det er en fantastisk oplevelse, det må man sige. Vi er overvældede, siger Lisbeth Wiis Tønnesen i telefonen fra en lejlighed i København. - Det har været hendes drøm, og det er så stort, at den er gået i opfyldelse, siger Finn Wiis Tønnesen. For den spændingsfyldte søndag blev tilbragt i datterens lejlighed i København sammen med hende og resten af familien. Om aftenen drog selskabet mod Christiansborg til valgfest med De Konservative. - Det var første gang, vi var på Christiansborg, så det var en kæmpe oplevelse, siger Finn Wiis Tønnesen. - Vi var i fjernsynet og alle vegne. Det var en helt fantastisk oplevelse, siger Lisbeth Wiis Tønnesen.

Spænding til det sidste Ved sidste valg fik De Konservative 9,2 procent af stemmerne. Så mange stemmer lykkedes det ikke at hive ind i denne omgang, og partiet måtte nøjes med 6,2 procent af stemmerne. Derfor var der også nerver på hos forældrene, der fulgte spændte med, mens stemmerne tikkede ind på partiernes måltavler. - Det var helt utroligt. Hun (Pernille Weiss, red.) var fattet lige til det sidste. Til sidst tænkte vi, nej det kan ikke være rigtigt. Men omkring klokken halv tolv blev det frigivet, at hun var kommet ind, siger Lisbeth Wiis Tønnesen. - Du var jo spændt lige til det sidste, og så fik man den der fantastiske følelse af taknemmelighed, da det viste sig, at det var gået, som det skulle. Det har været en dejlig oplevelse, siger Finn Wiis Tønnesen. De Konservative havde formået at bevare deres ene mandat i Europa-Parlamentet og dermed kan Pernille Weiss som partiets spidskandidat se frem til en ny arbejdsplads i Bruxelles, langt væk fra lille fynske Gamborg, som hun er opvokset i.

Fulgt med fra baglinjen Valgkampe er ofte travle og stressende. Men for de stolte forældre fra Gamborg har valgkampen dog ikke været andet end en berigelse. Deres placering midt i landet har gjort, at de har haft besøg fra deres datter langt oftere, end de plejer. Pernille Weiss har nemlig brugt barndomshjemmet i Gamborg som sin base under valgkampen. - Det har været en kæmpe oplevelse at kunne følge hende. Det har været skønt, siger Finn Wiis Tønnesen. Han er dog ikke udmattet eller stresset efter den lange valgkamp. - Vi har fulgt med fra baglinjen og været der, når der har været et eller andet, men ellers har hun kørt med de dygtige unge mennesker og den støtte, hun har i partiet, siger Finn Wiis Tønnesen. Men at besøgene nu bliver færre, gør ikke så meget, nu det betyder at Pernille Weiss kommer til at udleve sin drøm. - Vi har en datter, som har boet i USA i mange år, så vi tager det helt afslappet. Hun kommer jo hjem indimellem, siger Finn Wiis Tønnesen, der sammen med sin kone mandag formiddag atter tog toget mod det fynske.